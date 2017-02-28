Зинедин Зидан: "Хесе - великий игрок с большим потенциалом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан накануне матча 25-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" высоко оценил нападающего соперника Хесе Родригеса, являющегося воспитанником мадридского клуба. Испанский футболист прошлым летом перебрался из "Реала" в "ПСЖ", а этой зимой отправился в аренду в "Лас-Пальмас".

– Надеюсь, что для Хесе переход в "Лас-Пальмаса" станет полезным, – цитирует L'Equipe Зидана. – Мне нравится этот игрок и человек. Он является великим игроком с большим потенциалом. Надеюсь, что его ждет успех в нынешней команде. В "ПСЖ" у него все было не так, как он хотел.