Зинедин Зидан: "Чемпионат закончен? "Реал" будет бороться до конца"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что команда не собирается сдаваться в борьбе за чемпионство. "Королевский клуб" занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" на 15 очков.

– Считаете, что чемпионат для нас закончен, однако в футболе каждый матч важен, – цитирует Зидана SportsMole. – Мы будем бороться до конца. Это сложно, но не невозможно. Я оптимист. Клнечно, мы разочарованы поражением от "Эспаньола", но еще больше сердимся из-за того, что "Барселона" сыграла вничью. Нужно сохранять сосредоточенность и не сдаваться.