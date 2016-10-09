Зидан с женой провел два дня в Санкт-Петербурге

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан посетил Санкт-Петербург. 44-летний француз провел в Северной столице два дня вместе со своей женой.

"Два прекрасных дня в Санкт-Петербурге", – написал Зидан на своей странице в Instagram под фотографией на Дворцовой площади.