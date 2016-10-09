Зидан с женой провел два дня в Санкт-Петербурге

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан посетил Санкт-Петербург. 44-летний француз провел в Северной столице два дня вместе со своей женой.
"Два прекрасных дня в Санкт-Петербурге", – написал Зидан на своей странице в Instagram под фотографией на Дворцовой площади.
kingarthur
Зачем Зидану этот бандитский притон ?
14:57
green-euro
помню до кризиса все гоняли в европу на выходные, теперь они к нам на выходные летают)
14:56
Kirillyurrich
ean4 это теперь вместо хрю-хрю?
14:37
Jean4
بدال الفره روح اذلف سولك تكتيك سنع
14:30
)V(ax
Тренером Тосно станет скоро, не иначе.
14:23