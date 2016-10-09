14:02 | ФУТБОЛ — Испания

Зидан с женой провел два дня в Санкт-Петербурге

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан посетил Санкт-Петербург. 44-летний француз провел в Северной столице два дня вместе со своей женой.

"Два прекрасных дня в Санкт-Петербурге", – написал Зидан на своей странице в Instagram под фотографией на Дворцовой площади.

 

Deux jours Magnifiques à Saint Petersburg 😊🇷🇺 ZZ.

Фото опубликовано zidane (@zidane) Окт 9 2016 в 3:29 PDT

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КОММЕНТАРИИ (5)
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kingarthur

Зачем Зидану этот бандитский притон ?

14:57

green-euro

помню до кризиса все гоняли в европу на выходные, теперь они к нам на выходные летают)

14:56

Kirillyurrich

ean4 это теперь вместо хрю-хрю?

14:37

Jean4

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14:30

)V(ax

Тренером Тосно станет скоро, не иначе.

14:23

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