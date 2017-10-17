Жулиу Баптиста: "Реал" обладает самым сильным составом в мире"

Бывший полузащитник "Реала" Жулиу Баптиста считает, что в текущем сезоне команда Зинедина Зидана вновь будет бороться за победу в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Бразилец отметил, что о силе "королевского клуба" говорят титулы, завоеванные клубом в последние годы.

- В начале сезона "Реал" был несколько нестабилен - играл вничью и проигрывал. Но, я думаю, что клуб обладает самым сильным составом в мире, - цитирует Marca Баптисту. - Мои слова подтверждают титулы, которые команда выиграла за два последних года. На дистанции бывают взлеты и падения, но, я считаю, что "Реал" вновь будет бороться за победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Напомним, "Реал" под руководством Зидана выиграл 7 титулов, включая 2 кубка Лиги чемпионов, за 1,5 сезона.