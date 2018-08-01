Жозе Моуринью: "Реал" справится с потерей Роналду"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что "Реал" справится с потерей нападающего Криштиану Роналду. 33-летний португалец 10 июля перешел в "Ювентус", подписав c туринским клубом 4-летний контракт.

- Все знают, кто такой Роналду, но всем также известно, что такое "Реал", - цитирует Моуринью The Daily Express. - Конечно, Криштиану - это потеря, но "Реал" - это нечто большее, чем любой игрок, поэтому он справится с этой ситуацией.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе мадридского клуба он дважды выигрывал чемпионат Испании и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.