Жерар Пике: "Победа над "Реалом" - это больше, чем просто три очка"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике после разгромной победы над "Реалом" в матче 10-го тура чемпионата Испании (5:1) заявил, что победа над мадридским клубом - это всегда нечто особенное. Он также добавил, что каталонцам не стоит впадать в эйфорию.

- Победа над Мадридом - это больше, чем просто три очка, но мы должны держать ноги на земле, - приводит пресс-служба клуба слова Пике. - В целом мы провели три отличных матча против трех сильных команд. Эта неделя была хорошей с точки зрения нашей уверенности в себе.

"Барселона" набрала 21 очко и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. "Реал" с 14 баллами располагается на 9-й строчке.

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