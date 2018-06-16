Жерар Пике: "Никто не может сомневаться в моей приверженности "Барселоне"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что это он порекомендовал нападающему "Атлетико" Антуану Гризманну​ записать видеоролик со своим решением. Тем не мнее, он не знал, что француз решит не переходить в стан каталонцев.

– Я говорил с Бартомеу сегодня утром. Он разозлился, потому что хотел, чтобы Гризманн перешел в "Барселону", – цитирует ESPN Пике. – Но никто не может сомневаться в моей приверженности "Барселоне". Гризманнасказал мне, что есть шанс, что он может перейти в наш клуб, и я предложил ему записать ролик. Мы думали, что это хорошая идея. О его окончательном решении я узнал, когда и все.

Гризманн объявил, что остается в "Атлетико"