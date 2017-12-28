Витоло провел первую тренировку с "Атлетико"

"Атлетико" в своем Твиттере опубликовал фотографии с первой тренировки Витоло в составе команды. Напомним, "матрасники" договорились о трансфере полузащитника "Севильи" летом, но первую часть сезона он провел в аренде в "Лас-Пальмасе".

Ожидается, что презентация Витоло состоится 31 декабря на стадионе команды "Ванда Метрополитано". Представление новичка было отложено из-за трансферного запрета со стороны ФИФА, срок которого истекает в январе 2018 года.

В составе "Лас-Пальмаса" хавбек принял участие в 11 матчах, забив 1 гол.