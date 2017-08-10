Висенте дель Боске: "Зидан повлиял на "Реал" так, как в свое время Гвардьола на "Барселону"

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске считает, что "Реал" справедливо выиграл Суперкубок УЕФА в матче с "Манчестер Юнайтед" (2:1). По его словам, мадридцы сейчас являются лучшей командой Европы.

– С одной удачей не выигрывают титулы, – цитирует Cadena Ser дель Боске. – Достижения говорят нам, что "Реал" сейчас лучшая команда в Европе. Влияние Зидана на "Реал" можно сравнить с влиянием Гвардьолы на "Барселону". Это похожие истории. Бывшие полузащитники команд стали главными тренерами, оттуда все и пошло.