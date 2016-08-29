"Вильярреал" без Черышева теряет очки в матче с "Севильей"

"Вильярреал" дома сыграл вничью с "Севильей" - 0:0. Эта ничья стала второй для "подводников" в двух первых турах испанского чемпионата. Российский полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев на поле не выходил, поскольку продолжает восстановление от повреждения, которое он получил в прошлом сезоне в составе "Валенсии".

ИСПАНИЯ. Лига 1 - 2016/2017

2-й тур

"Вильярреал" - "Севилья" - 0:0

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Музаккьо, Б.Сориано, Р.Сориано, Тригерос (Н`Диай, 90), Самуэль Кастильехо, Пату (Борре, 31), Сансоне (Канталапьедра, 87).

"Севилья": Рико, Пареха (Меркадо, 83), Рами, Колодзейчак, Мариану, Н`Зонзи, Сарабия, Кийотаке (Бен Еддер, 61), Витоло, Васкес (Иборра, 78), Вьетто.

Предупреждения: Колодзейчак, 32. Р.Сориано, 48. Витоло, 49. Сарабия, 66.

Судья: Дель Серро Гранде (Испания).

28 августа. Вильярреал. Стадион "El Madrigal".