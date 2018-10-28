Видео дня. Луис Суарес празднует разгром "Реала" вместе с детьми

В 10-м тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" на своем поле разгромила "Реал". Класико на "Ноу Камп" закончилось со счетом 5:1.

Хет-трик в составе каталонцев оформил Луис Суарес, еще по мячу забили Филиппе Коутинью и Артуро Видаль. Единственный гол мадридцев провел Марселу.

После игры сине-гранатовые устроили праздник на поле своего стадиона. Компанию Суаресу составили его дети - 8-летняя Дельфина и 5-летний Бенхамин. 23 октября в семье Луиса и Софьи Суарес родился третий ребенок - сын, которого назвали Лаутаро. Именно ему уругваец посвятил первый гол в матче.

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