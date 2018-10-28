20:08 | Футбол — Испания

"Барселона" - "Реал" - 5:1: видео всех голов

28 октября. Барселона. "Барселона" - "Реал" - 5:1. Луис Суарес оформил хет-трик в класико. Фото REUTERS
28 октября. Барселона. "Барселона" - "Реал" - 5:1. Луис Суарес оформил хет-трик в класико. Фото REUTERS
Обсудить
0

В 10-м тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" на своем поле разгромила "Реал". Класико на "Ноу Камп" закончилось со счетом 5:1.

Хет-трик в составе каталонцев оформил Луис Суарес, еще по мячу забили Филиппе Коутинью и Артуро Видаль. Единственный гол мадридцев провел Марселу.

Филиппе Коутинью, 11 - 1:0

Луис Суарес, 30 (с пенальти) - 2:0

Марселу, 50 - 2:1

Луис Суарес, 75 - 3:1

Луис Суарес, 83 - 4:1

Артуро Видаль, 87 - 5:1

Барселона - Реал

Чемпионат Испании: турнирная таблица, календарь и результаты матчей

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...