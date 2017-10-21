Вальверде просит продать трех игроков "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде попросил руководство клуба продать трех игроков команды. По информации ESPN, это нападающий Пако Алькасер и полузащитники Рафинья и Арда Туран.

Отмечается, что специалист хочет поддерживать высокий класс игроков в команде. Для этого он намерен избавляться от футболистов, которые не соответствуют уровню.

Напомним, летом этого года Вальверде возглавил "Барселону". Контракт с 53-летним испанским специалистом рассчитан на два года c возможностью продления еще на один сезон.