Вальверде подписал контракт с "Барселоной"

Испанец Эрнесто Вальверде, о назначении которого на пост главного тренера "Барселоны" было объявлено во вторник, подписал контракт с каталонским клубом, информирует пресс-служба сине-гранатовых. Соглашение рассчитано на два года. 53-летний наставник взошел на тренерский мостик, символически присев на кресло наставника на стадионе "Ноу Камп".
У руля команды Вальверде сменил Луиса Энрике, который работал в "Барселоне" с 2014 года.
Предыдущим местом работы Вальверде был "Атлетик". Кроме того, он тренировал "Эспаньол", "Вильярреал", "Валенсию" и "Олимпиакос" (дважды, как и "Атлетик"). В качестве тренера Вальверде трижды выигрывал чемпионат Греции, дважды Кубок Греции и Суперкубок Испании-2015, в котором "Атлетик" по итогам двух матчей разгромил "Барселону" (4:0, 1:1).
В качестве игрока Вальверде провел два сезона в "Барселоне" (1988 - 1990), провел 29 матчей и забил 10 голов, стал обладателем Кубка кубков-1988/89 и Кубка Испании-1989/90.
✍️ Valverde has signed his contract alongside president Bartomeu and sporting vice president Jordi Mestre pic.twitter.com/wYr2oXLn9W– FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 июня 2017 г.
📍 Camp Nou– FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 июня 2017 г.
👍 #HolaValverde pic.twitter.com/BEhzJ6fWlz
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