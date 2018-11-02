"Валенсия" сыграет с "Жироной" без Черышева

"Валенсия" объявила заявку на домашний матч 11-го тура чемпионата Испании против "Жироны", сообщает клубный Твиттер. Российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев еще не восстановился от травмы, полученной 20 октября в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (1:1).
Заявка "Валенсии" выглядит следующим образом: вратари Доменеч, Нету; защитники Везо, Гарай, Мурильо, Г. Паулиста, Лато, Гайа; полузащитники Солер, Кокелен, Кондогбья, Васс, Ферран Торрес; нападающие Гамейро, Мина, Батшуайи, Гедеш, Родриго
🦇 CONVOCATORIA para el #ValenciaGirona 🔥– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 2 ноября 2018 г.
¡Vamos EQUIPO, Vamos #Mestalla! #AmuntValencia pic.twitter.com/fV5IEdi1cj
В текущем сезоне Черышев провел 10 матчей за "Валенсию", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Матч "Валенсия" - "Жирона" пройдет в субботу, 3 ноября, на стадионе "Месталья", игра начнется в 20.30 (мск).