"Валенсия" сыграет с "Жироной" без Черышева

"Валенсия" объявила заявку на домашний матч 11-го тура чемпионата Испании против "Жироны", сообщает клубный Твиттер. Российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев еще не восстановился от травмы, полученной 20 октября в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (1:1).

Заявка "Валенсии" выглядит следующим образом: вратари Доменеч, Нету; защитники Везо, Гарай, Мурильо, Г. Паулиста, Лато, Гайа; полузащитники Солер, Кокелен, Кондогбья, Васс, Ферран Торрес; нападающие Гамейро, Мина, Батшуайи, Гедеш, Родриго

В текущем сезоне Черышев провел 10 матчей за "Валенсию", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Матч "Валенсия" - "Жирона" пройдет в субботу, 3 ноября, на стадионе "Месталья", игра начнется в 20.30 (мск).