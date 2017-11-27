"Валенсия" со скандалом сыграла вничью с "Барселоной"

"Валенсия" и "Барселона" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Испании - 1:1. "Летучие мыши" открыли счет в этой встрече - гол забил Родриго. Каталонцы ответили ударом Месси, после которого голкипер Нету упустил мяч из рук, а тот пересек линию ворот. Арбитр встречи Вильянуэва этот гол не засчитал. Сравнял счет в концовке встречи Жорди Альба.
"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Валенсия" идет второй и отсает на 4 очка, "Атлетико" и "Реал" - на 8 пунктов.
Чемпионат Испании
Лига 1
13-й тур
"Валенсия" - "Барселона" - 1:1 (0:0)
Голы: Родриго, 60 (1:0). Жорди Альба, 82 (1:1).
"Валенсия": Нету, Монтойя, Габриэл Паулиста, Гарай (Везу, 86), Хосе Гайя, Солер (Мина, 89), Парехо, Кондогбья, Гонсалу Гедеш, Родриго (Перейра, 82), Дзадза.
"Барселона": тер Штеген, Семеду (Алейш Видаль, 80), Фермален, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич (Деулофеу, 68), Бускетс, Иньеста (Д..Суарес, 72), Месси, Л.Суарес, Паулинью.
Предупреждения: Кондогбья, 32. Габриэл Паулиста, 44. Родриго, 74. Перейра, 89.
Судья: Иглесиас Вильянуэва.
26 ноября. Валенсия. Стадион Mestalla.
Flamenco
Судья однозначно "козел продажная". Переса на горох
01:01
баламошка
Бывает, што плакать то?) Барсеножки всё равно станут чемпионами, Реал лажает по полной. Хотя испанскому судейке должно быть стыдна. В угол его на горох!
00:59
Кол Колыч
каталонцы ответили ударом Месси... матч то смотрели? не засчитанный гол случился в первом тайме, а Валенсия открыла счет после перерыва
00:46