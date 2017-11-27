00:37 | Футбол — Испания

"Валенсия" со скандалом сыграла вничью с "Барселоной"

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"Валенсия" и "Барселона" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Испании - 1:1. "Летучие мыши" открыли счет в этой встрече - гол забил Родриго. Каталонцы ответили ударом Месси, после которого голкипер Нету упустил мяч из рук, а тот пересек линию ворот. Арбитр встречи Вильянуэва этот гол не засчитал. Сравнял счет в концовке встречи Жорди Альба.

"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Валенсия" идет второй и отсает на 4 очка, "Атлетико" и "Реал" - на 8 пунктов.

Чемпионат Испании

Лига 1

13-й тур 

"Валенсия" - "Барселона" - 1:1 (0:0)

Голы: Родриго, 60 (1:0). Жорди Альба, 82 (1:1). 

"Валенсия": Нету, Монтойя, Габриэл Паулиста, Гарай (Везу, 86), Хосе Гайя, Солер (Мина, 89), Парехо, Кондогбья, Гонсалу Гедеш, Родриго (Перейра, 82), Дзадза.

"Барселона": тер Штеген, Семеду (Алейш Видаль, 80), Фермален, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич (Деулофеу, 68), Бускетс, Иньеста (Д..Суарес, 72), Месси, Л.Суарес, Паулинью.

Предупреждения: Кондогбья, 32. Габриэл Паулиста, 44. Родриго, 74. Перейра, 89. 

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

26 ноября. Валенсия. Стадион Mestalla.

Валенсия - Барселона

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Flamenco

Судья однозначно "козел продажная". Переса на горох

01:01

баламошка

Бывает, што плакать то?) Барсеножки всё равно станут чемпионами, Реал лажает по полной. Хотя испанскому судейке должно быть стыдна. В угол его на горох!

00:59

Кол Колыч

каталонцы ответили ударом Месси... матч то смотрели? не засчитанный гол случился в первом тайме, а Валенсия открыла счет после перерыва

00:46