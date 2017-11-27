"Валенсия" со скандалом сыграла вничью с "Барселоной"

"Валенсия" и "Барселона" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Испании - 1:1. "Летучие мыши" открыли счет в этой встрече - гол забил Родриго. Каталонцы ответили ударом Месси, после которого голкипер Нету упустил мяч из рук, а тот пересек линию ворот. Арбитр встречи Вильянуэва этот гол не засчитал. Сравнял счет в концовке встречи Жорди Альба.

"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Валенсия" идет второй и отсает на 4 очка, "Атлетико" и "Реал" - на 8 пунктов.

Чемпионат Испании

Лига 1

13-й тур

"Валенсия" - "Барселона" - 1:1 (0:0)

Голы: Родриго, 60 (1:0). Жорди Альба, 82 (1:1).

"Валенсия": Нету, Монтойя, Габриэл Паулиста, Гарай (Везу, 86), Хосе Гайя, Солер (Мина, 89), Парехо, Кондогбья, Гонсалу Гедеш, Родриго (Перейра, 82), Дзадза.

"Барселона": тер Штеген, Семеду (Алейш Видаль, 80), Фермален, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич (Деулофеу, 68), Бускетс, Иньеста (Д..Суарес, 72), Месси, Л.Суарес, Паулинью.

Предупреждения: Кондогбья, 32. Габриэл Паулиста, 44. Родриго, 74. Перейра, 89.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

26 ноября. Валенсия. Стадион Mestalla.