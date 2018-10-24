В руководстве "Реала" рассказали, будет ли Лопетеги руководить командой в матче с "Барселоной"

Директор "Реала" по международным связям Эмилио Бутрагеньо подчеркнул, что Хулен Лопетеги будет руководить командой в матче 10-го тура чемпионата Испании с "Барселоной". Игра состоится в воскресенье, 28 октября.

- Будет ли Лопетеги руководить "Реалом" в матче с "Барселоной"? Да, в абсолютно нормальном режиме, - цитирует Mundo Deportivo Бутрагеньо. - В такой ситуации очень важно сохранять спокойствие, сплоченность и веру в наших игроков.

Мы слышали слухи об отставке Лопетеги до "класико", но к игре на "Камп Ноу" мы подойдем с уверенностью в себе. Воскресный матч – отличная мотивация для всех, и мы надеемся провести хорошую игру.

Ранее сообщалось, что Лопетеги будет уволен из "Реала" сразу после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории", вне зависимости от результата игры. Встреча прошла накануне, 23 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев.