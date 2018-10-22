СМИ: Лопетеги уволят из "Реала" сразу после матча с "Викторией"

Хулен Лопетеги будет уволен из "Реала" сразу после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории", вне зависимости от результата игры, утверждает RMC. Временно исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Сантьяго Солари, который на данный момент возглавляет дубль мадридцев "Кастилью".

В качестве одного из претендентов на смену Лопетеги называется нынешний главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Лопетеги возглавил "Реал" в июне этого года. Из-за переговоров с мадридцами он был уволен из сборной Испании за сутки до старта чемпионата мира-2018. Под руководством специалиста мадридцы установили клубный антирекорд по безголевой серии - 465 минут.