В прошлом году Криштиану Роналду заработал 227 миллионов евро

Доход нападающего "Реала" Криштиану Роналду за 2015 год составил 227 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форвард действовал по схеме агента Жорже Мендеша с помощью его счетов в офшорах, чтобы не платить налоги. За последние семь лет через них прошло порядка 150 миллионов евро, принадлежащих футболисту. Появлялась также информация, что Криштиану Роналду грозит тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов.

- Данный документ подтверждает, что налоговые органы осведомлены об активах и доходах Криштиану Роналду, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании агента футболиста Жорже Мендеша. - Игрок знал обо всех налоговых обязательствах с самого начала профессиональной карьеры. Это касается всех стран, в которых он жил. У него никогда не было проблем с налоговыми органами. Это - неопровержимое доказательство того, что Криштиану Роналду и его представители готовы к сотрудничеству.

Напомним, что Министерство финансов Испании сообщало, что в случае целесообразности начнет расследование по этому делу. Кроме того, 31-летнему футболисту грозило расследование по другой операции: ему якобы удалось уклониться от уплаты налогов в размере 31 миллиона евро при сделке по продаже маркетинговых прав за 74,7 миллиона евро. "Реал" при этом уже выступил с заявлением, в котором говорится, что Криштиану Роналду выполняет все налоговые обязательства, так как об этом свидетельствуют документы, полученные от испанской налоговой службы.