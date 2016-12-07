"Реал" - про Криштиану Роналду: "От налоговой службы получены доказательства..."

"Реал" на своем официальном сайте выступил с заявлением относительно нападающего Криштиану Роналду, который подозревается в уклонении от уплаты налогов. В нем говорится, что чемпион Европы-2016 выполняет все налоговые обязательства, так как об этом свидетельствуют документы, полученные от испанской налоговой службы.

"Учитывая информацию, появившуюся в последнее время, а также принимая во внимание доказательства от испанской налоговой службой, которые подтверждают, что Криштиану Роналду выполняет все налоговые обязательства, "Реал" призывает предельно уважительно относиться к футболисту, - говорится в сообщении. - Он демонстрирует образцовое поведение на протяжении всего времени работы в клубе".

Напомним, ранее сообщалось, что форвард действовал по схеме своего агента Жорже Мендеша с помощью его счетов в офшорах, чтобы не платить налоги. За последние семь лет через них прошло порядка 150 миллионов евро, принадлежащих португальцу. Появлялась также информация, что Криштиану Роналду грозит тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов.

Отметим, что Министерство финансов Испании сообщало, что в случае целесообразности начнет расследование по этому делу. Кроме того, 31-летнему футболисту грозило расследование по другой операции: ему якобы удалось уклониться от уплаты налогов в размере 31 миллиона евро при сделке по продаже маркетинговых прав за 74,7 миллиона евро.