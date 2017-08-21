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23:05 | Футбол — Испания

В Англии утверждают, что Месси задумался об уходе из "Барселоны"

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может покинуть каталонский клуб, сообщает Mirror. Аргентинец недоволен ситуацией, которая сложилась в клубе. По информации источника, трансферная кампания "Барселоны" стала одной из причин, по которой Месси до сих пор не продлил контракт с клубом. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Манчестер Сити" готов заплатить за 30-летнего аргентинца 300 миллионов евро. Именно такая сумма обозначена в качестве отступных в контракте футболиста.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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fireman32

pafalex...Сначала выберут другого президента))

23:24

pafalex

И ведь заплатят и уйдёт, и тогда президента Барселоны могут и распять на воротах стадиона, а Барса скатится... будет типа нашей Уфы... не все время конечно, годика через три поднимется, но сначала падение...

23:20

Спартач и че?

К сожалению жизнь одна и люди не молодеют. Было бы любопытно посмотреть на него в любой другой команде и чемпионате пока молод. Заодно проверим гипотезу хейторов про то, что Месси в отличие от Роналду не сможет заиграть в другой команде.

23:19