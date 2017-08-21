В Англии утверждают, что Месси задумался об уходе из "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может покинуть каталонский клуб, сообщает Mirror. Аргентинец недоволен ситуацией, которая сложилась в клубе. По информации источника, трансферная кампания "Барселоны" стала одной из причин, по которой Месси до сих пор не продлил контракт с клубом.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Манчестер Сити" готов заплатить за 30-летнего аргентинца 300 миллионов евро. Именно такая сумма обозначена в качестве отступных в контракте футболиста.
fireman32
pafalex...Сначала выберут другого президента))
23:24
pafalex
И ведь заплатят и уйдёт, и тогда президента Барселоны могут и распять на воротах стадиона, а Барса скатится... будет типа нашей Уфы... не все время конечно, годика через три поднимется, но сначала падение...
23:20
Спартач и че?
К сожалению жизнь одна и люди не молодеют. Было бы любопытно посмотреть на него в любой другой команде и чемпионате пока молод. Заодно проверим гипотезу хейторов про то, что Месси в отличие от Роналду не сможет заиграть в другой команде.
23:19