В Англии утверждают, что Месси задумался об уходе из "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может покинуть каталонский клуб, сообщает Mirror. Аргентинец недоволен ситуацией, которая сложилась в клубе. По информации источника, трансферная кампания "Барселоны" стала одной из причин, по которой Месси до сих пор не продлил контракт с клубом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Манчестер Сити" готов заплатить за 30-летнего аргентинца 300 миллионов евро. Именно такая сумма обозначена в качестве отступных в контракте футболиста.