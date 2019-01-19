18:30 | Футбол — Испания

"Уэска" – "Атлетико": видеотрансляция матча в 20.30

Обсудить
0

В матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу в понедельник, 19 января, "Уэска" принимает "Атлетико".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Уэска" – "Атлетико" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).

Уэска - Атлетико

Все о чемпионате Испании // 
Турнирная таблица чемпионата Испании

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ