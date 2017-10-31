У Модрича и Марселу случился конфликт во время матча с "Жироной"

Защитник "Реала" Марселу, а также хавбек команды Лука Модрич вступили в словесную перепалку друг с другом во время матча 10-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (1:2), информирует AS.

Бразилец, замененный на 66-й минуте, подвергся критике со стороны хорвата после потери мяча. В ответ Марселу ответил следующее: "Ты говоришь, что я облажался... А ты – нет?". Небольшой конфликт показал телеканал Deportes Cuatro.

Также отмечается, что по ходу встречи между игроками "Реала" не раз возникало недопонимание.