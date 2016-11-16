У "Барселоны" появится новый титульный спонсор

Японская интернет-компания Rakuten станет новым титульным спонсором "Барселоны", информирует Mundo Deportivo. Ранее появлялась информация, что нынешний спонсор каталонцев Qatar Airways в ближайшее время продлит контракт с клубом до 2021 года, однако название компании не будет значиться на форме команды.

Rakuten – это международная торговая платформа, похожая на Amazon или Ebay, однако имеющая существенные отличительные черты. Добавим, что в начале 2014 года компания приобрела мобильный мессенджер Viber.