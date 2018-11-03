Три человека пострадали в драке фанатов перед матчем "Райо Вальекано" – "Барселона"

Три человека пострадали в результате столкновений между радикальными фанатскими группировками перед матчем 11-го тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Барселона", информирует AP .

Встреча проходит в Мадриде. Как отмечают городские службы спасения, у стадиона "Кампо-де-Вальекас" трое человек пришлось госпитализировать с порезами и синяками.

"Барселона" уже выступила с заявлением на этот счет, в котором она осуждает подобные действия и призывает к борьбе с любыми формами насилия в мире спорта.