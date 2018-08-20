Тони Кроос раскритиковал позднее начало матча 1-го тура ла лиги

Полузащитник "Реала" Тони Кроос раскритиковал время начала матча 1-го тура ла лиги против "Хетафе". Стартовый свисток прозвучал в 22:15 по местному времени (23:15 по московскому), а финальный - и вовсе за полночь.
Немецкий футболист в своем Твиттере выразил недовольство столь поздней игрой: "Я счастливее, чем кажусь, но обычно в это время я сплю".
Вероятно, Кроосу не понравилось количество зрителей на трибунах: "Реал" показал худшую посещаемость за 10 лет. Матч посетили 48 466 человек. Напомним, вместимость домашней арены мадридцев составляет 81 044 человек.
I am happier then it seems, but usually I am asleep at this time. pic.twitter.com/MWy9W9URry– Toni Kroos (@ToniKroos) 19 августа 2018 г.