Тибо Куртуа: "Мне не гарантировано место в стартовом составе "Реала"

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа заявил, что никто не обещал ему место в стартовом составе. В четверг бельгиец был представлен в качестве игрока мадридской команды. 26-летний вратарь успешно прошел медобследование и подписал контракт с "Реалом" до конца сезона-2023/24.

– Нет, мне никто не гарантировал места в стартовом составе, и это было бы ошибкой, – цитирует As Куртуа. – Вы должны доказать на тренировках, что вы лучший, чтобы играть. Ни одна команда за мою карьеру не давала мне гарантий, что я буду играть. Я пришел, чтобы конкурировать и доказать, кто я есть, а затем тренер будет выбирать.

Голкипер перешел в "Челси" из "Генка" в 2011 году, но до 2014 года выступал за "Атлетико" на правах аренды. В составе "синих" он провел 155 матчей во всех турнирах, пропустив 152 мяча. Он помог клубу завоевать 4 трофея, в том числе два чемпионских титула.