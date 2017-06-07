Суд не принял заявление девушки по поводу изнасилования со стороны Эрнандеза

Суд Марбельи не принял заявление 20-летней девушки, которая обвиняла защитника "Алавеса" Тео Эрнандеза в изнасиловании, сообщает Marca. С игрока были сняты все обвинения из-за несоответствия показаний. Футболисту сообщили, что дело закрыто.

Напомним, девушка утверждала, что Эрнандез начал домогаться ее в машине, а после отказа вытолкнул из автомобиля. Когда она вернулась в клуб, то же самое попытался сделать другой игрок "Алавеса" Алексис Руано. Позже девушка отправилась в больницу и написала заявление в полицию.