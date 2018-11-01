"Спортинг" обыграл "Эйбар" в Кубке Испании

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании "Спортинг" (Хихон) обыграл "Эйбар" (2:0). Ответная игра состоится 5 декабря и начнется в 20.00 по московскому времени.

Кубок Испании

1/16 финала

"Спортинг" - "Эйбар" - 2:0 (0:0)

Голы: Джурджевич, 54 (1:0). Манзамби, 86 (2:0).

"Эйбар": Асьер Риесго, Рамис (Оливейра, 35), Бигас, Калавера (Арбилья, 8), Кукурелья, Диоп (Хоан Хордан, 45), Альварес, Шарлес, Пере Милья, Эрвиас, Кардона.

Судья: Хайме Латре.

1 ноября. Хихон. Стадион "El Molinon".

Все об испанском футболе – здесь.