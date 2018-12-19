Солари не волнуется по поводу слухов о возвращении Моуринью в "Реал"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари не беспокоится по поводу слухов, связывающих мадридский клуб с Жозе Моуринью. Испанские СМИ считают, что "Реал" может пригласить на пост главного тренера португальца, который был уволен из "Манчестер Юнайтед".

– Я с огромным восхищением и уважением отношусь ко всем своим коллегам, – цитирует AS Солари. – Они делают исключительную работу. С особенной теплотой воспринимаю тех, кто работал с "Реалом" и подарил клубу немало счастливых воспоминаний.

С чего бы мне волноваться по поводу этих слухов? Слухи ходят каждый день. Это реальность. Я думаю только о своей работе и об улучшении игры команды.