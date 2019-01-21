СМИ: Симеоне продлит контракт с "Атлетико" до 2021 года

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне договорился о продлении контракта с клубом до лета 2021 года, сообщает Diario AS. Текущее соглашение 48-летнего аргентинского специалиста истекает 30 июня 2020 года.

По информации Diario AS, агент Симеоне договорился с руководством "матрасников" о новом соглашении, которое увеличит зарплату тренера. Также сообщается, что аргентинский специалист является третьим по величине зарплаты среди всех тренеров в мировом футболе. Он получает 22 миллиона евро за сезон.

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