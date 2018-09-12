СМИ: "Реал" попытается купить Неймара следующим летом

"Реал" все еще заинтересован в приобретении нападающего "ПСЖ" Неймара, утверждает Le10Sport. "Королевский клуб" попробует заполучить 26-летнего бразильца следующим летом.

"Реал" уже установил контакт с отцом Неймара, чтобы подготовить почву для дальнейшего трансфера. Контракт форварда с "ПСЖ" рассчитан до 2022 ггода.

Неймар присоединился к "ПСЖ" в 2017 году. В составе парижского клуба он становился чемпионом Франции.

В текущем сезоне форвард провел 5 матчей за парижан и забил 4 гола.

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