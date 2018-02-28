СМИ: "Реал" отказался от идеи купить Кейна. Новая цель – Левандовски

Руководство "Реала" приняло решение отказаться от идеи подписания контракта с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном, сообщает Independent. По информации источника, президент испанского клуба Флорентино Перес решил сосредоточиться на попытке купить форварда "Баварии" Роберта Левандовски. Ожидается, что сделка будет оформлена летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что сам 29-летний поляк заинтересован в том, чтобы покинуть клуб из Мюнхена. В феврале он начал сотрудничать с агентом Пини Захави, который принимал участие в оформлении трансфера Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

Напомним, Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. При этом, в соглашении не прописана фиксированная сумма отступных, за которую немецкий клуб обязан отпустить нападающего.

В этом сезоне Левандовски принял участие в 34 матчах за "Баварию", забив 29 мячей и сделав 2 голевые передачи.