СМИ: переговоры по переходу Артура в "Барселону" завершились неудачей

"Барселона" и "Гремиу" не смогли договориться о переходе полузащитника Артура Рамоса в испанский клуб, сообщает Marca. По информации источника, генеральный директор бразильского клуба Карлос Амодеу, адвокат Габриэль Виейра и агент 21-летнего игрока Жорже Машаду вернулись на родину.

Стороны не смогли договориться о зарплате хавбека и сумме отступных. Ранее сообщалось, что сделка близка к оформлению. Ожидалось, что сине-гранатовые заплатят за Рамоса 40 миллионов евро и он присединится к команде зимой 2019 года.