СМИ: Новичок ла лиги "Уэска" подозревается в договорном матче

"Уэска", которая впервые пробилась в высший дивизион Испании по итогам прошедшего сезона, может быть причастна к договорному матчу, сообщает El Confidencial.

27 мая "Уэска", которая уже обеспечила себе выход в элитный дивизион, дома уступила "Химнастику", который боролся за выживание. Букмекеры зафиксировали аномальные ставки на нулевую ничью в первом тайме и на победу гостей со счетом 1:0 во втором тайме. Обе ставки в итоге сыграли. При этом указано, что много денег на этот матч было поставлено в Украине.

Игроки обеих команды опровергают обвинения. По данным СМИ, расследование по этому матчу уже начато.