СМИ: Маскерано окончательно решил уйти из "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано принял окончательное решение об уходе из команды в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es. По информации источника, сделка по продаже аргентинца в "Хэбэй Чайна Форчун" будет оформлена вне зависимости от того, увеличит ли китайский клуб предложение по сумме отступных - он предлагал 6 миллионов евро, но каталонцы хотели выручить за 33-летнего игрока 10 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Маскерано получил предложение о трехлетнем контракте, по усливиям которого его годовая зарплата составит 7 миллионов евро.

Напомним, ранее сам защитник заявил, что хочет покинуть "Барселону" из-за отсутствия игровой практики в преддверии чемпионата мира 2018 года. В этом сезоне он принял участие в 10 матчах, заработав 1 желтую карточку.