СМИ: Касилья решил покинуть "Реал"

Вратарь "Реала" Кико Касилья решил покинуть клуб, сообщает Sport.es. Такое решение он принял еще до перехода в команду Тибо Куртуа.

После прихода бельгийца в первой команде четыре голкипера Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Кико Касилья и Андрей Лунин. Футболист считает, что при таком составе он не будет играть, и хотел бы уйти.

В прошедшем сезоне 31-летний испанец провел 17 матчей за "Реал" во всех турнирах, пропустил 18 мячей и семь раз отыграл "на ноль".