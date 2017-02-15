СМИ: игроки "Барселоны" полностью настроены против Энрике

Одной из причин разгромного поражения "Барселоны" в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов от "ПСЖ" (0:4) называются плохие отношения между футболистами и главным тренером. Согласно радиостанции Cadena COPE, все игроки каталонцев полностью настроены против Луиса Энрике.

Отмечается, что атмосфера внутри коллектива накалилась давно, и именно по этой причине специалист отказывался от продления истекающего летом контракта с клубом. Теперь же, согласно изданию, и руководство сине-гранатовых не торопится форсировать подписание нового соглашения с Энрике.

"Барса": это конец