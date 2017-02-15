СМИ: игроки "Барселоны" полностью настроены против Энрике

Одной из причин разгромного поражения "Барселоны" в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов от "ПСЖ" (0:4) называются плохие отношения между футболистами и главным тренером. Согласно радиостанции Cadena COPE, все игроки каталонцев полностью настроены против Луиса Энрике.
Отмечается, что атмосфера внутри коллектива накалилась давно, и именно по этой причине специалист отказывался от продления истекающего летом контракта с клубом. Теперь же, согласно изданию, и руководство сине-гранатовых не торопится форсировать подписание нового соглашения с Энрике.
Солёный
ЛЭ заслланны из Мадрида казачек... он же свою взрослую карьеру начинал и добился первых успехов именно в РМ.... )))))))))
19:29
Ботаникум
Для "сливания" тренера-понтовика Энрике 0:4 от "ПСЖ", конечно, перебор! Скорее, "Барса" подошла к плей-офф ЛЧ в НЕ ОПТИМАЛЬНОМ как физическом, так и психологическом состоянии, что не снимает и с Л.Э. вины за КОРОТКУЮ скамейку "Барсы". Пока лидеры "Барсы" были в порядке и Л.Э. казался тренером, а в пору кризиса команды он выглядит НЕУМЕХОЙ типа Рината Билялетдинова или какого-нибудь Бородюка.
19:09