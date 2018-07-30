СМИ: Андре Гомеш пропустит два месяца, Денис Суарес - три недели

Полузащитники "Барселоны" Андре Гомеш и Денис Суарес травмировались в матче International Champions Cup с "Тоттенхэмом" (2:2, по пенальти - 5:3). Как сообщает Sport.es, у обоих футболистов травма задней поверхности бедра.

Издание указывает, что Гомеш пропустит два месяца, а Суарес - три недели. Оба игрока пройдут дополнительное медобследование, чтобы уточнить срок восстановления. Они покинули расположение команды и вернутся в Испанию.