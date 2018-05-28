Шиме Врсалько: "Остаюсь в "Атлетико"

Защитник "Атлетико" Шиме Врсалько не покинет команду этим летом. Ранее сообщалось о возможном переходе 26-летнего хорвата в "Наполи" или "Интер".

– Я много не играл из-за травм, но клуб придал мне уверенности, отказавшись от нескольких предложений и не поднимая вопроса о трансфере, – сказал игрок в интервью Sportske Novosti. – Они ясно показали, что верят в меня, поэтому я доволен своим положением в "Атлетико".

В минувшем сезоне Врсалько провел 37 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.