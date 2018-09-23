"Севилья" забила 11 голов за два матча, Промес - ни одного

"Севилья" в гостях разгромила "Леванте" в матче 5-го тура чемпионата Испании - 6:2. В составе победителей хет-трик на счету у Виссама Бена Йеддера, также отличились Даниэл Каррису, Андре Силва и Пабло Сарабия. В составе "Леванте" забили Марти Рохер и Симон Кьер.

Экс-форвард "Спартака" Квинси Промес появился на поле на 63-й минуте матча, но не отметился результативными действиями.

За последние два матча (с "Леванте" в рамках чемпионата Испании и со "Стандардом" в Лиге Европы) "Севилья" забила 11 мячей. Голландский форвард отличиться не сумел.

Чемпионат Испании

Лига 1

5-й тур

"Леванте" - "Севилья" - 2:6 (1:4)

Голы: Бен Йеддер, 11 (0:1). Рохер, 12 (1:1). Каррису, 21 (1:2). Бен Йеддер, 35 (1:3). Бен Йеддер, 45 (1:4). Андре Силва, 49 (1:5). Сарабия, 59 (1:6). Кьер, 90 - в свои ворота (2:6).

Нереализованный пенальти: Моралес, 27 (вратарь)

"Леванте": Ойер Оласабаль, Педро Лопес, Луна, Постиго, Пьер, Кампанья (Саймон, 73), Прцич (Вукчевич, 61), Барди, Рохер (Боатенг, 61), Моралес, Майораль.

"Севилья": Вацлик, Каррису, Кьер, Гомес, Банега (Меса, 63), Васкес, Хесус Навас, Бен Йеддер (Промес, 63), Сарабия (Муриэль, 73), Алейш Видаль, Андре Силва.

Предупреждения: Постиго, 20. Алейш Видаль, 62.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

23 сентября. Валенсия. Стадион "Ciutat de Valencia".