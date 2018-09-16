"Севилья" проиграла "Хетафе". Промес вышел на поле во втором тайме

В матче 4-го тура чемпионата Испании "Севилья" дома проиграла "Хетафе" со счетом 0:2. Бывший нападающий "Спартака" Квинси Промес вышел на поле на 69-й минуте, однако результативными действиями не отметился.

Чемпионат Испании

Лига 1

4-й тур

"Севилья" – "Хетафе" – 0:2 (0:2)

Голы: Анхель, 3 (0:1). Анхель, 38 (0:2).

"Севилья": Вацлик, Кьер, Гомес, Гнаньон, Банега, Меса (Васкес, 46), Хесус Навас, Нолито (Бен Йеддер, 46), Сарабия, Алейш Видаль (Промес, 69), Андре Силва.

"Хетафе": Сория, Антунеш, Кабрера, Суарес, Джене (Кристофоро, 78), Бруно Гонсалес, Портильо, Максимович, Анхель (Сибасаки, 62), Хорхе Молина, Ндиай (Фулькье, 69).

Предупреждения: Меса, 14. Кабрера, 16. Джене, 19. Антунеш, 21. Хесус Навас, 21. Ндиай, 45+1. Банега, 69. Бруно Гонсалес, 70. Фулькье, 77.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

16 сентября. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".