Серхио Бускетс: "Проигравшие команды всегда жалуются на судью"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс подчеркнул, что арбитр Альберто Ундиано Мальенко, судивший матч 9-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (3:2), принял ряд спорных решений. При этом он подчеркнул, что в целом Мальенко с судейством справился. Отметим, что победный мяч "Барса" провела на четвертой добавленной ко второму тайму минуте с пенальти.

- По судейству были спорные моменты, - цитирует sport.es Бускетса. - Когда команда проигрывает, она всегда жалуется на судью. Арбитр испытывал серьезное давление, но каждый эпизод он трактовал так, как считает нужным. Нужно пересмотреть эпизоды, но пенальти был бесспорным.