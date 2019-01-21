09:33 | Футбол — Испания

Серхио Бускетс: "Леганес" забил из ничего, но вышел Месси и изменил ситуацию"

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Полузащитник "Барселоны"  Серхио Бускетс  - о матче с "Леганесом" (3:1) в 20-м туре чемпионата Испании.

- Мы провели хороший матч. Нам только не хватало точности в последней трети поля, - цитирует игрока Football Espana. - Их гол возник из ничего. "Леганес" ничего не показывал в атаке. Но когда на поле вышел Месси, он изменил ситуацию. Мы знали, что он это сделает. Жаль, что получил травму Дембеле. Надеюсь, с ним ничего серьезного. Он очень непредсказуем в атаке и забивает много голов.

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Барселона - Леганес

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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