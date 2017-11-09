Серхио Бускетс: "Барселона" пока не видит себя чемпионом"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс подчрекнул, что на данный момент команда не показывает зрелищный футбол. При этом хавбек отметил, что каталонцам сложно забить, что не менее важно.

– Мы понимаем, что сейчас "Барселона" не показывает красивый футбол. Но мы довольно крепки и хорошо идем, – приводит Marca слова Бускетса. – Нам тяжело забить, что радует команду.

Чем дальше "Барселона" отрывается от "Реала" – тем лучше. Но пока мы не представляем себя чемпионами. Нам нужно побеждать в каждом матче и показывать хорошую игру.

Напомним, что на данный момент "Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 31 очко после 11-ти матчей. Это на 8 больше, чем у "Реала", который идет третьим.