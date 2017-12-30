Серхи Роберто может подписать пожизненный контракт с "Барселоной"

Универсальный полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто получил от руководства клуба предложение о пожизненном контракте, сообщает As. По информации издания, агент 25-летнего испанца направил в адрес каталонцев ответное предложение, которое боссы сине-гранатовых по-прежнему изучают.

СМИ со ссылкой на источник в клубе отмечает, что между желаниями игрока и руководства есть разногласия, но они решаемы. Ожидается, что в ближайшее время контракт будет подписан.

Отметим, что нынешний контракт Роберто с "Барселоной" рассчитан до конца сезона-2018/19. Ранее в прессе появлялись сообщения об интересе к хавбеку со стороны "Челси" и "Манчестер Юнайтед".