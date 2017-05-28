"Сельту" возглавил ассистент Луиса Энрике в "Барселоне"

Хуан Карлос Унсуэ стал новым главным тренером "Сельты", информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон рассчитан на два сезона.

Унсуэ являлся помощником главного тренера "Барселоны" Луиса Энрике. Сообщалось, что многие игроки каталонцев хотели, чтобы после ухода Энрике из клуба наставником команды стал именно Унсуэ.

50-летний специалист сменил в "Сельте" ранее покинувшего клуб Эдуардо Бериссо.