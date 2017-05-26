Сборная Аргентины договорилась с "Севильей" по Сампаоли

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли в ближайшее время возглавит сборную Аргентины​, информирует официальный сайт красно-белых. Ассоциации футбола Аргентины удалось договориться с испанским клубом. Сторонам осталось подписать документы. Сделка будет оформлена 1 июня.

Ранее сообщалось, что "Севилья" хочет, чтобы Федерация футбола Аргентины выплатила 1,5 миллиона евро, если она намерена заполучить 57-летнего специалиста. Президент "Севильи" Пепе Кастро заявил, что будет настаивать на том, что единственный вариант досрочного ухода специалиста – полная выплата компенсации, прописанной в контракте.

Ранее Сампаоли сообщил, что хотел потренировать сборную своей страны после того как привел "Севилью" к четвертому месту в чемпионате Испании.