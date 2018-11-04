Сантьяго Солари: "Бензема очень помогает партнерам по "Реалу"

Исполняющий обязанности главного тренера "Реала" Сантьяго Солари остался доволен игрой нападающего Карима Бензема. В матче чемпионата Испании с "Вальядолидом" (2:0) француз не забил, но заработал пенальти.

– Не я открыл Бензема, – цитирует AFP Солари. – Его уже оценили большие специалисты. Он замечательный игрок на своем месте. Он не только выполняет работу "девятки", но и очень помогает партнерам. Он раскрепощает их, улучшает их игру. В этом матче он много помогал обороне. Это одна из его фантастических особенностей.