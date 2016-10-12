Роналду, Джокович и Ферстаппен попали в Книгу рекордов Гиннесса

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает официальный сайт организации. Португалец является самым популярным спортсменом в Twitter. На его микроблог подписаны более 47 миллионов человек.

Теннисист Новак Джокович стал рекордсменом по сумме призовых за один сезон. Он выиграл 21 миллион 646 тысяч долларов. Пилот "Формулы-1" Макс Ферстаппен сал самым молодым победителем гонки. Гонщик "Ред Булла" выиграл "Гран-при Испании" в возрасте 18 лет и 228 дней.

Кроме того, рекорды в этом году установили: голкипер "Арсенала" Петр Чех (181 "сухой" матч в премьер-лиге), полузащитник "Эвертона" Гарет Бэрри (580 матчей в составе одной команды премьер-лиги – "Астон Виллы") и команда "Лестер", которая достигла наибольшего прогресса в премьер-лиге за ее историю (с 14-го на первое место).